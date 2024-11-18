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Нєшка „Костельникова єшеньˮ у Коцуре

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 15 Опатрене

КОЦУР – У рамикох тогорочней XXXI културней манифестациї „Костельникова єшеньˮ, котра почала 15. новембра, пригодни програми буду отримани и у Коцуре.

Нєшка, 18. новембра на 13:30 годзин у Основней школи „Братство єдинствоˮ будзе промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями.

Друга часц означованя „Костельниковей єшенїˮ у Коцуре будзе на штварток, 21. новембра, у просторийох Подручней канцелариї Националного совиту рускей националней меншини на 18 годзин кед будзе отримана промоция нових кнїжкох НВУ „Руске слово” и стретнуце зоз писателями.

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