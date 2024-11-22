О найновших виданьох и пред коцурску публику (фото+видео)

КОЦУР – Програма XXXI културней манифестациї „Костельникова єшень” у Коцуре отримана вчера вечар, 21. новембра, у Подручней канцелариї Националного совиту рускей националней меншини.

Присутних привитал Микола Шанта, котри бул и модератор програми, а наявел и присутних писательох и нови виданя НВУ „Руске слово” з котрима ше того вечара упознала коцурска публика.

У першей часци програми ше представел Силвестер Макаї котри бешедовал о своєй кнїжки „Руско-салашарски перли панонского путнїка”, а потим бешедовала Ирина Гарди Ковачевич як рецензентка кнїжки „Жена у чамцу” Агнети Бучко Папгаргаї. О спомнутей кнїжки и своєй творчосци потим бешедовала и авторка, а пречитала и даскельо виривки зоз нєй. Виривки зоз представених кнїжкох читала и Мария Горняк, а публики бешедоване и о кнїжки „Нє менєй од вичносци” Вери Медич, а пречитана и часц кнїжки „Дахто ище ту” Ирини Гарди Ковачевич.

У другей часци програми о кнїжки „Костельник и други теми” Миколи М. Цапа бешедовал директор Заводу войводянски Руснацох Саша Сабадош, а зоз свою кнїжку и цикавосцох вязаних за ню нащивительох упознал и єй автор.

Вечаршу програму зоз шпиванками прикрашели Жридлова шпивацка ґрупа КУД „Жатва”, на гармоники их провадзел Любомир Сакач Андри.

По законченей богатей културней програми, стретнуце зоз писателями ше предлужело. Присутни коцурци дзечнє черали упечатки о литератури, представених нових виданьох и у приємней атмосфери предлужеле означованє тей визначней рускей културней манифестациї.