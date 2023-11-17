„Костельникова єшеньˮ у Коцуре (фото+видео)

ДЮРДЬОВ – Друженє зоз писателями и промоция нових кнїжкох НВУ „Руске слово” у рамикох 30. Културней манифестациї „Костельникова єшеньˮ предлужене штварток, 16. новембра у Руским доме у Коцуре.

У фокусу були кнїжки уметнїцкей литератури – „Правда до хторей я верим” Сонї Алексич, поетски и прозни тексти „21” Саши Палєнкаша, „Валалски Вудуленд” Славка Романа Ронда, кнїжка приповедкох и есейох „Дахто ище туˮ Ирини Гарди Ковачевич и роман „Златно звонце” Миколи Шанти обявени по сербски у копродукциї „Руского слова” и беоґрадского „Архипелаґу”.

О кнїжкох бешедовали авторе и рецензентки Ирина Гарди Ковачевич и др Радмила Ґикич. У програми участвовали и школяре зоз ОШ „Братсво єдинство” и рецитовали стихи наших руских писательох.