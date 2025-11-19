„Костельникова єшеньˮ у коцурскей Основней школи (фото)

КОЦУР – У рамикох тогорочней XXXII културней манифестациї „Костельникова єшеньˮ вовторок пополадню, 18. новембра, отримани пригодни програми и у Основней школи „Братство єдинствоˮ у Коцуре.

Пред коцурскима школярами отримана промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями, та наймладшим основношколцом представени найновши дзецински виданя нашей Установи – „Смачни лакотки” авторки Меланиї Римар, „Квитки з мамовей заградки” авторки Ана-Мариї Рац и „Шарканї и делфини” автора Саши Палєнкаша.

Школярох привитала предсидателька Орґанизацийного одбору манифестациї Ясмина Дюранїн зоз словами о програми и нових виданьох, а модераторка була редакторка часопису за дзеци „Заградка” Мая Зазуляк Гарди.

Перша Римарова побешедовала зоз школярами, котри дзечнє участвовали у розгварки и одвитовали на єй питаня, а потим им пречитала и приповедки зоз своєй новей кнїжки. После на шор пришла бешеда о квецу, а наймладши з тей нагоди упознали и авторку Рацову котрей то перша кнїжка. Вона им бешедовала прецо почала писац, прецо праве о квецу, а потим шкояре участвовали и у интересантним квизу. Наймладши, школяре першей класи пречитали и писньочки зоз спомнутей кнїжки, а за тоту нагоду их пририхтала їх учителька Лидия Будински.

Шлїдзела промоция кнїжки за школярох трецей и штвартей класи, дзе представена кнїжка „Шарканї и делфини”. Окрем модераторки, о кнїжки бешедовал и сам автор, а вєдно зоз школярами орґанизовал и прави мали театер. Палєнкаш их провадзел, толковал як випатраю читаци проби, поступки наставаня представи у театру, од самих початкох по виход на бину. Тиж, школяром приказани и виривки з двох представох, а бавели и интересантни квиз, як и вежби дикциї.

Промоциї, як и тота часц културней манифестациї „Костельникова єшень” у Коцуре закончена з моцним аплаузом школярох, краснима упечатками и ошмихами на їх тварох.