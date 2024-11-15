Почина „Костельникова єшень”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того року Костельникова єшень почнє 15. новембра зоз промоциями нових кнїжкох и стретнуцом зоз писателями у Школи Петро Кузмяк на 11:30, 12:15, и 13:10 годзин.

Програма будзе предлужена истого дня у Доме култури на 18 годзин зоз виставу фотоґрафийох иконостасох и промоцию нових кнїжкох и музично-литературним вечаром.

На соботу у Кули, у Школи Петефи бриґада на 15 годзин почнє Стретнуце рецитаторох Михайло Зазуляк. У Шиду ше истого дня у КПД Дюра Киш на 17 г отрима промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями.

На нєдзелю, 17. новембра зоз промоцию нових кнїжкох и стретнуцом зоз писателями у КУД Тарас Шевченко предлужи ше тото културне збуванє.

Пондзелок, 18. новембра на 13:30 у Школи Братство єдинство будзе промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями.

Вовторок, 19. новембра у Дюрдьове на 13:30 годзин промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями будзе у Школи Йован Йованович Змай.

Штварток, 21. новембра у Коцуре у Руским доме на 18 г будзе отримана промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями.

И конєчно, на соботу, 23. новембра у Руским Керестуре, на 20 г у Младежским доме будзе отримана Дньовка.