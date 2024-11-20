Отримана промоция нових кнїжкох у школи (фото+видео)

ДЮРДЬОВ – Друга часц означованя XXXI Културней манифестациї „Костельникова єшеньˮ у Дюрдьове отримана вчера, 19. новембра у Основней школи „Йован Йованович Змайˮ.

Школяром представени найновши виданя – сликовнїци „Здравканє то красне воспитанєˮ Ирини Гарди Ковачевич, „Числаˮ Наташи Еделински Миколка, „Єдначини през бавискоˮ Оксани Мудри Недич и „Карпатски шарканьˮ Олени Планчак Сакач. Школяром шестей класи була представена и кнїжка „Костельник и други темиˮ Миколи М. Цапа.

Модераторка промоциї була редакторка виданьох Ясмина Дюранїн, а о кнїжкох зоз школярами бешедовала и авторка Олена Планчак Сакач, чия кнїжка була окреме замеркована.

Школяре дзечнє участвовали у розгварки, одвитовали на питаня, а тиж и читали виривки зоз представених кнїжкох.