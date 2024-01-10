ВЕРБАС – Швето Рождества Христового – Крачун, преславели и вирни у вербаских парохийох.

У Грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше на Вилїю було крачунске Всеночне. На перши дзень Крачуна, 7. януара, парох старовербаски о. Алексий Гудак служел Вельку Службу Божу котрей присуствовали числени парохиянє, а того дня було и мированє.

Тото найрадоснєйше християнске швето истого дня возвелїчал и Церковни хор грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици зоз Коцура зоз оркестром КПД „Карпати”. Зоз музику и шпивом прекрасних колядох, под руководительством Санї Цап, визначена святочносц швета и парохияном прикрашени Крачун.

У Грекокатолїцкей церкви святого Владимира у Новим Вербаше тиж святочно преславени Крачун и радосц Рождества Христового. На Вилїю, 6. януара, пред вельким числом вирних отримане Всеночне бдениє зоз святим богослуженьом котре служел парох нововербаски о. Данил Задрепко.

По законченю Служби Божей того дня було и мированє присутних парохиянох. Радосне швето и у нововербаскей парохиї возвелїчане зоз приходом вирних до церкви, зоз щиру молитву и традицийним веселим колядованьом найкрасших крачунских колядох.