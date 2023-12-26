Крачун у римокатолїцкей церкви у Коцуре

КОЦУР – У римокатолїцкей церкви Шицких святих у Коцуре, пондзелок, 25. децембра означени Крачун по григориянским календаре. Числени вирни того дня присуствовали Служби Божей, преславююци Рождество Христово.

Вельку Службу Божу служел домашнї управитель, о. Карло Сабадї, на мадярским и горватским язику, як то и обичай у тей коцурскей церкви, а сослужел парох коцурски о. Владислав Рац.

Присутни парохиянє святочно, зоз молитву и крачунскима колядами, означели тото вельке швето и возвелїчали родзенє Исуса Христа.

По законченю Велькей Служби Божей, отримана и пригодна програма з нагоди того радосного швета. Пред полну церкву Дюра Макаї наявел точки котри пририхтали наймладши парохиянє. У першей часци програми єдна ґрупа дзецох гуторела стихи и одшпивали даскельо коляди на мадярским язику котрих водзела наставнїца мадярского язика. Другу часц програми зоз колядованьом и винчованками по руски прикрашели виронаучни дзеци котрих пририхтала вироучителька Ксения Бесерминї.

На концу того святочного дня шицки присутни дзеци у римокатолїцкей церкви, як и учашнїки у Крачунскей програми, достали пакецики.