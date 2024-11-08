Крадза дїлох Ендия Воргола з ґалериї у Голандиї

ОЙСТЕРВИЙК (ГОЛАНДИЯ) – Kрадоше у Голандиї пробовали украднуц штири дїла Ендия Воргола зоз колекциї „Владаюци кралїци” (Reiging Queens) зоз Ґалериї МПВ (Mark Peet Visser Gallery) у голандским городзе Ойстервийк (Oisterwijk), алє удало ше им зоз ґалериї винєсц два ґрафики и два очкодовац.

Власнїк ґалериї Марк Пит Висер гварел же крадоше, вноци зоз штвартку на пияток, 1. новембра, винєсли зоз ґалериї портрети кралїци Елизабети II и бувшей кралїци Данскей Марґарети II, а ґрафики кралїци Голандиї Беатрикс и кралїци Есватиния Нтомби Тфвале охабени на улїци.

Висер додал же крадоше з помоцу експлозива розвалєли дзвери и вошли до ґалериї, а тоту акцию крадошох описує же є аматерска и же камери шицко зазначели. Вон гварел же бомбашки напад бул таки силни же будинок знїщени, а очкодовани и околни предавальнї. Потим крадоше зоз уметнїцкима дїлами одбегли ґу авту, алє ше им портрети нє месцели до авта, та их виняли з рамох и так их и очкодовали, а два охабели на улїци уж знїщени.

Голандски детектив специялизовани за уметнїцки дїла Артур Бренд визначел же чудне же у крадзи похасновани експлозив, бо то нє узвичаєне кед слово о крадзи уметнїцких дїлох.

Локална полиция поволала и шведкох же би помогли, а форензичаре препатрели барз очкодовану ґалерию.

Ґрафики настали 1985. року, два роки скорей Варголовей шмерци. Висер их концом того мешаца мал намиру предац на аукциї у Амстердаму.