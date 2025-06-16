У Кракове проф. др Томаш Квока хабилитовани на кнїжки о войводянских Руснацох

КРАКОВ – У найстаршим будинку Яґеланского универзитету у Кракове – Колеґиюм Маюс (Вельки Колеґиюм), 12. юния явно и святочно науково хабилитовани слависта и сербиста проф. др Томаш Квока.

Проф. Квока зоз тим науково унапредзени до позарядового викладача професора Яґеланского универзитету у Кракове, вєдно зоз ище пейцома новима кандидатами з рижних обласцох.

Бешеду на чесц хабилитанта отримала проф. Дорота Ґил, а святочни чин промоциї уручел проректор Яґелонского универзитета за науку, проф. Войчех Мацик.

Др хаб. Томаш Квока хабилитовани на основи кнїжки „Войводина и єй Русини. O язику, култури и историї войводянских Руснацох” („Wojwodina i jej Rusini. O języku, kulturze i historii Rusinów wojwodińskich”), котра вишла у Польскей, а котру прешлого року промововал у Войводини, у Новим Садзе и Руским Керестуре.

У тей кнїжки вон пише и о НВУ „Руске слово”, односно аванґарди у часопису МАК.