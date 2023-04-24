Красни резултати на Покраїнскей смотри рецитаторох

СЕЧАНЬ – Пецеро рецитаторе зоз Дюрдьова и Руского Керестура од 21–23. април наступели на 53. покраїнскей смотри рецитаторох „Поето народу мойогоˮ и зазначели красни резултати.

У наймладшим возросту зоз Дюрдьова наступела Мария Рамач зоз Дюрдьова и Милена Рамач зоз Руского Керестура и обидва з наступом виборели свойо место у 18 златних рецитаторох Войводини.

У штреднїм возросту наступел Иван Молнар зоз Дюрдьова котри тиж виборел пласман медзи 18 найлєпших рецитаторох.

У катеґориї старши возрост наступела Милица Михальовски зоз Дюрдьова и Валентина Новта зоз Руского Керестура, котра тиж зазначела успих, – буц медзи 18 златних рецитаторох.

Того року у Валєву Руснаци нє буду мац свойого представнїка. Заш лєм, посцигли вельки успих бо ше штверо рецитаторе нашли медзи найлєпшима, златнима рецитаторами Войводини.

Фахово руководителє рецитаторох були Яким Гарди, Мирослав Малацко и Оленка Живкович. Селектор смотри бул Предраґ Момчилович, ґлумец и професор на Академиї УНС, а консултант за руски язик була Амалия Ковач, наша ґлумица и рецитаторски педаґоґ зоз Кули.