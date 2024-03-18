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Крашнє нащивени ище єден Вельконоцни вашар (фото)

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 162 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – И того року отримани ище єден традицийни Вельконоцни вашар, хтори дзекуюци красней хвилї, бул окреме нащивени.

У велькей виронаучней сали, внєдзелю, коло 20-еро викладаче, як домашнї так и зоз Кули, Коцура, Вербасу, та Нового Саду, понукли свойо автентични ручни виробки зоз мотивами наиходзацого швета. 

Так на столїкох могло видзиц рижни вельконоцни прикраски, цифровани писанки и аранжмани з нїх, домашнї колачи, резанки, пасочки, козметику, та и кнїжки НВУ „Руского словаˮ,  а шицко тото могло купиц по вигодних ценох.

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