Красоти на другим концу швета

Прешлого року зме одлучели одпутовац на Кубу. Щиро, була сом дакус скептична коло тей дестинациї, алє з оглядом на тото же Куба ма богату историю и найкрасши плажи, обчековала сом интересантне дожице.

Лєцели зме перше до Истанбулу, а потим зме прешедали за лєт до Хавани. Хавана прекрасна, алє и подзелєна на два часци, стару и нову. Ма коло два милиони жительох, та є штварти город по велькосци на Карибох после Каракаса, Маракаиба и Санто Доминґа. У старей часци людзе жию скромно, алє су вше нашмеяни, док нова часц урбанизованша. УНЕСКО стару часц Хавани преглашел за културне богатство 1982. року, а праве зме ту и найвецей виглєдовали.

Знаменїтосци у Хавани

У главним городу Куби єст скоро на каждим углє дацо видзиц. Вироятно сце чули за Малекон, то кей длугоки седем километри хтори заплюскую високи габи кед буря на океану, а тиж то и найкрасше место за заход слунка. Хавана позната по колониялней архитектури, по старих америцких автох, одличних коктелох, салси, Ернесту Геминґвею и револуциї. Символ Хавани Ел Капитолио хтори и найнащивенши, нєдалєко ше находзи и Централни парк украшени зоз палмами, лавочками и фонтанами. У центру змесцена и статуа Хозе Мартия, кубанского героя. Хотел Национал и памятнїк кубанскей историї, дзе зняти даскельо сцени култного филму „Кум”, а тиж у 20. вику готел бул домашнї конференцийом самиту мафиї. Площа Револуциї позната по челїчним мемориялу Че Ґевару и мемориялу Камилу Сєнфуеґосу, за хторого велї думаю же є Фидел Кастро. Тоти меморияли поставени на будинкох Министерства нукашнїх дїлох. Прейґ драги подзвигнути мемориял Хозе Мартия, високи 108 метери. Нащивели зме и музей Револуциї, Катедралну площу, площу Франя Асишкого, статуу Исуса, вожели зме ше у олдтаймерох по цалим городу, нащивели прекрасни лєс…

Способ живота

Кубу треба дожиц и почувствовац ̶ слунко, плажа, били писок, мохито, рум, музика и позитивни людзе. Точно же су барз худобни, алє ту ше наисце можеце прешвечиц же пенєж нє шицко у живоце. Шицки нашмеяни, позитивни, образовани и дружелюбиви. Вони на вас патра як на члена фамелиї, а так ше и ви будзеце чувствовац. Мушим наглашиц же то нє було звичайне путованє, без готелу и милион файти єдзеня на столє. Наша аґенция виплановала же бизме за 15 днї обишли Хавану, Тринидад и Варадеро. У Хавани и Тринидаду зме пребували у правих кубанских фамелийох, а за конєц нам пририхтали одпочивок у Варадеру у готелу. Нє знала бим цалком описац як нам було жиц, справовац ше и препувац у їх обисцох. Рано нам ґаздиня рихтала фриштик же бизме були наєдзени за екскурзиї по Хавани. Перше ше служа овоци. Звичайно манґо, папая, ананас и банана, а потим упражене єдно вайцо, два-три фалатки авокада, хлєбик зоз маслом и маджуном од ґуави. Док ше фриштикує, домашнї приповеда цо мож нащивиц и кельо цо далєко од змесценя, а тиж и о историї Куби, як дакеди було кед була шпанска колонизация.

Пре подлу економску ситуацию, на Куби нє постоя предавальнї, нєт дзе купиц сок, чипс, кекси, основну хемию, креми за слункованє и другу козметику. Воду за пице ше купує од домашнїх, на улїци, лєбо у пошти, банки. Дзеци нє знаю цо то бависка, бавя ше на улїци зоз кромплями або зоз каменьчами. Пезос, валута на Куби, нє ма вельку вредносц. За свою плацу можу купиц даяку желєняву на пияцу лєбо рискашу и муку. Алє, шицки жителє од держави доставаю специялни бони, хтори им оможлївюю основни продукти за живот.

Тринидад

После пребуваня у Хавани нащивели зме Тринидаду. И ту зме були змесцени у їх хижох, алє то уж випатрало як даяки приватни апартманчок по обисцох. Мали зме вельку прекрасну терасу з попатрунком на лєси. Думам же зме ту почувствовали їх худобносц и прави кубански живот. Канализация ше вилївала на улїцу, два раз, три раз на дзень нєставало води и струї по даскельо годзини. Углавним зме були на плажи цали дзень, а вечар зме ше врацали з уключенима лампами и глєдали нашо змесценє. Наисце права авантура и праве дожице! Тринидад шветово припознати город з боку УНЕСКА и богати є зоз архитектонскима перлами як цо Паласио Брунет и култна площа Пласа Майор. През дзень маце упечаток же сце у даяким филму. По старих калдермох з вами ше шпацираю и конї, пси, яшурки, дзеци хторим сце нєзвичайни и жадаю вас дотхнуц. Красни, алє и нєзвичайни памятки. Нєт у каждим обисцу телевизор. Кед єст струї, людзе патра дацо на телевизиї, а волаю и сушеди хтори нє маю телевизор, же би ше дакус забавели. Велїх єст на улїчкох, дружа ше вонка до позней ноци. Нащивели зме Национални парки дзе зме до нїх ишли на камиончкох и мали нагоду припатрац ше на рижни птици и животинї.

Варадеро

После авантури, остатнї три днї зме препровадзели у готелу у городу Варадеро. Ту були найкрасши плажи, з дробним билим писком и морйом блядобелавей фарби. Готели анї блїзко луксузу, алє ту зме мали три раз на дзень єдзенє, гоч яке було. У готелу ящурки були домашнї животинї, у кавчох, у купатилох, вшадзи. Хто ше од нїх бої, най нє путує на Кубу. Ту зме ше одпочивали, а нащивели зме єдну далєку прекрасну плажу, и там зме мали нагоду купац ше зоз делфинами.

Дожице и упечаток

Общи упечаток – вау! Наисце дацо цо бим препоручела каждому хто сце видзиц и дожиц дацо иншаке и даяке автентичне путованє. Куба то наисце понука. Хто жада пойсц на одпочивок и буц у готелу, то нє права дестинация за ньго. Куба права авантура и упознаванє себе у велїх нєпредвидлївих ситуацийох. Понеже мой супруг авантуриста, нє жадал же бизме ишли зоз ґрупу вшадзи, алє же бизме сами виглєдали и нашли цо нам одвитує. Так зме упознали велїх людзох, окреме єдного таксисту, хтори нас каждодньово вожел на рижни дестинациї и плажи дзе пребувал зоз нами и зоз своїм дружтвом. Мено му Дьордани, остали зме зоз нїм и нєшка у контакту, люби ше з нами дописовац и поволує нас ознова на Кубу. Пребували зме там тиж и зоз супруговим приятельом зоз Сербиї, хтори оженєти з Кубанку по мену Юри, а стретли зме го у Истанбулу на лєту, кед ше вони селєли на Кубу. Од велькей помоци и значносци нам була и Юри зоз супругом, котри нам одгадали найкрасши места и плажи. Вони нам виприповедали свою приповедку прецо ше преселєли на Кубу. Праве пре мир, спокой и подзековни живот, одлучели ше на вельки крочай зоз малим дзецком – а то жиц на Куби (вецей о єй приповедки дакеди другираз). Най надпомнєм, ми нє знали же будземе наисце спац у кубанских фамелийох и же нам вони буду пририхтовац фриштик и дочековац нас, же цалком природне и нормалне зявенє видзиц ящурки у купатилу або на кавчу, же нєт предавальнї и окрем води цо купиц, нє знали зме же у Тринидаду часто нєт струї. Лєм Хавана ма струї и води, а нукашньосц Куби и далєй каждодньово под рестрикциями. Алє, тиж зме нє знали же цо можеме научиц у таких условийох и ситуацийох о себе, як ше знайсц и буц подзековни. Сцела бим надпомнуц же велї зоз нашей туристичней ґрупи плакали и жадали дому пойсц з першим лєтом, нє мали моци остац позитивни и видзиц найкрасше у тим шицким. Буц подзековни на малих стварох и мац ошмих на твари – то автетентичносц Куби, а тиж смисел и успих живота.