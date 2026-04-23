Кратки водзач за адолесцентске преживйованє

Одроснути особи ше часто поносую на адолесцентох. Приповедаю о нїх як о нєдостойних, нєдозретих, желєних, смаркатих… Осудзую их, а кед адолесцентох треба потримац, посовитовац их, помогнуц им, теди одроснути особи маю вельо роботи. Вистати су. Гуторя: Твойо терхи/бриґи мали! Кед би ти лєм знал/-а цо мнє трапи, а нє поносуєм ше…

Кед ше чувствуєш як модни out, кед ше ганьбиш прето же ши тлустейши/-а (або худши/-а) як цо други людзе обчекую, маш полно пирщки на твари, кед це знємирює тото же твойо слики на дружтвених мрежох маю менєй лайки од твойого пайташа/пайташки – теди одроснути особи думаю же твоя бешеда нєдозрета. Гваря ци же кед биш дацо певне поробел/-а по обисце, лєбо на полю, крашнє вистал/-а, та биш о таких глупосцох нє роздумовал/-а.

Теди ци лєгчейше скроловац цали дзень, срац до того рахункара прето же це у тим онлайн швеце людзе нє муша видзиц, та ци нє буду анї доганяц, можеш ше препущовац мриї док патриш видеа, победзовац у бавискох и буц краткорочно щешлїви/-а. А свойо прави офлайн бриґи ґураш под тепих.

Днями. Мешацами. Роками.

Наздавам ше же нє кажди адолесцент дожил таки искуствия зоз одроснутима особами. Тим хтори таки искуствия дожили (або доживюю), написала сом тот текст. Тоти роздумованя би и мнє вельо помогли кед бим их скорей чула. Можебуц тебе буду на хасен…

На тим швеце найважнєйше най ше пачиш єдней особи:

себе!

Найважнєйше одношенє хторе треба най пестуєш, то праве тото зоз собу. Други особи приду и пойду. Так функционує живот. Алє ти од себе нє сцекнєш. Зоз собу ши нєпреривно. Кед нє знаш цо точно треба най поробиш, цо най повеш, або як най одреаґуєш, задумай же ши опрез жвератка, же себе партиш до оч. Теди роздумай о шицких можлївих виборох. Тот вибор пре хтори ше нє заганьбиш сам/-а од себе, то тот прави. Найкрасша ствар хтору можеш дожиц то най будзеш тото цо ши, а нє най ґлумиш.

Ти вредзиш пре тото цо ношиш у себе. Пре тото же ши витримал/-а у чежких хвилькох. Пре тото же ши способни/-а любиц. Прето же ши щира особа. Прето же вибераш буц витирвали/-а и кед чежко. Тото цо ше случує у твоїм живоце (нїґда ши нє бул/-а на морю, родичи ци ше розиду, маш дзирку на патики, достала ши и пребило ци, єдини у дружтве нє маш дзивку, вожиш ше на старей бициґли…), нє знїщує твою вредносц. Шицки нєприємни хвильки хтори ци ше случую, прейду. Кед ше пре нїх ганьбиш од своїх пайташох/-кох, перше роздумай же чи маш прави/-х пайташох/-ки? Прави пайташе то тоти цо це потримаю, вислухаю и облапя и кед ци найчежше.

Ти нє лєм твойо оцени, твой випатрунок и твоя популарносц – ти вельо вецей од того.

Вредзиш тельо кельо любиш себе, такого якого/-у себе видзиш, и як ше справуєш ґу себе и ґу швету коло себе.

Твоя нукашня моц ци дава найвекшу вредносц.

Нє допущ себе най подумаш же вредзиш тельо яки маш оцени у дньовнїку. Єдинка у дньовнїку описує твойо нєдостаточне знанє одредзеней материї, у одредзеней хвильки. Вона нє описує твою доброту, нє указує же чи ци було пре дацо чежко того дня. Тиж так, петица нє указує же ши добри товариш, и же ши свой поробени домашнї задаток нє потолковал пайташови хторому ученє новей материї чежше идзе.

Людзе социялни єства. Потребне нам буц у ґрупи, потребне нам чувство же припадаме даґдзе. То випатра нє знаю людзе хтори забули хто су и хторим важни лєм пенєж. Вони власнїкове вельких фабрикох и на билборди виписую нову моду: цо треба облєчиц, дзе треба одпутовац, хтори авто треба купиц… Треба най уживаме у красних стварох. Алє треба най нам завадза кед погришиме и почнєме думац же зоз краснима стварами вредзиме вецей. Шицки читаме цо пише на билбордох, патриме видеа рекламох на дружтвених мрежох и кед зме нєсиґурни до себе, помали починаме вериц же нє вредзиме кед зме нє облєчени до наймодернєйших шматох, або кед нє одпутуєме на место хторе шицки нащивели, лєм ми нє. Ту гришиме. Алє, нє бой ше! Треба най будземе свидоми же индустриї важни наш пенєж, а нє нашо чувства.

Гайде най вибереме крашнє ше чувствовац, буц нашмеяни, похвалїц других… Предкладам най то будзе нова мода!

Шицко тото випатра компликовано и нормалне кед почувствуєш же ше боїш. Боїш ше од нєпознатого. Алє, мам добру вистку за це! Шицко мож научиц. Пробуй роздумовац так: кед почувствуєш страх, то аларм же треба най примеркуєш. Страх наш водзач. Вон нас учи кеди треба най будземе осторожни. Алє, важне знац же постої страх хтори добри за чловека (оправдани) и хтори нам чкодзи (нєоправдани). Оправдани страх ше зяви у обєктивней опасносци. Кед би други людзе були у истей ситуациї, векшина би ше бала. Вон тирва кратко, зяви ше у хвильки опасносци и прейдзе кед прейдзе и опасносц (наприклад кед ше вожиш у авту и випатра ци же ше други авто вдери до твойого авта, алє на час скруциш на бок). Оправдани страх важни у нашим живоце прето же нас чува. Нєоправдани страх тирва длуго (може тирвац и роками), чкодзи нам, субєктивни є (векшина людзох би ше нє бала у истей ситуациї). Наприклад: нє треба най ше обаваш робиц дацо пре страх же можеш погришиц. Шицки гриша. То природна ствар. Тиж так, нє треба най ше боїш же нє будзеш прилапени и нє треба най, наприклад, пре тот страх купуєш патики хтори ноша други особи. То нєоправдани страхи.

Кед нє обрацаш увагу на тото цо други людзе облєкаю, вожа, дзе путую и цо маю, а ти нє, теди ши щешлїва особа!

Нє поровнуй ше з другима особами прето же то отров за твою душу. Ти нє друга особа. И нїґда нє треба най будзеш! Ти знаш о другей особи тото цо вона сце най о нєй знаш. Думаш же вона вельо лєпша особа од це. Же ти нєдостойна особа. Алє, ти нє знаш цо тота иста особа дума, цо нє вигварела и як ше вона, у ствари, чувствує. Чи знаме цо особи, у ствари, скриваю за краснима путованями, филтерами на дружтвених мрежох и за штучнима ошмихами? Поровновац ше сабат лєм сам зоз собу. Хто ши бул/-а вчера (пред мешацом, пред роком) и хто ши нєшка? Треба обачиц розлику и цешиц ше зоз собу! Твоя драга автентична и лєм твоя. И то найважнєйша часц живота: виберай жиц по своїх стандардох, направ свойо критериюми и радуй ше своєй животней приповедки у хторей ти главни юнак.

Нє ґлум особу хтора ши нє, лєм прето прето же би це дахто прилапел. Ґлума лєм на бини може принєсц щесце и чувство виполнєтосци. У каждодньовим живоце ци ґлуменє поруша неґативни емоциї. Будзеш ше чувствовац празно, страциш ше. Прилапени/-а будзеш лєм теди кед будзеш щири/-а, тото цо ши наисце. Укаж и свойо красни прикмети и свойо нєдостатки. Хто це такого/таку прилапи, тота особа треба же би була часц твойого живота. Тота особа це будзе любиц праве такого/таку яка ши. Щири пайташе ше нє складаю у шицким, алє ше медзи собу потримую и почитую праве таки яки су. Кед ше пробуєш прилагодзиц дакому, тото друженє ци може принєсц краткорочне щесце. Кед ши автентични/-а, можеш цалком вихасновац свойо потенцияли.

Заключок бим написала як синдром крачунских кромпльох.

Кед сом ходзела до баби и дїда помагац им най повибераю кромплї зоз жеми у загради, кромплї зме преберали по велькосци. Найдробнєйши кромплї мож увариц и дац швиньом най поєдза (най ше их нє одруци). Найвекши кромплї дїдо волал крачунски кромплї. За Вилїю ше у тепши пече рибу з рискашу, а на верх ше насклада кромплї порезани на круги. Теди ше по пречнїку круга кромплї видзи чи тоти кромплї були вельки, чи мали. Вельки кромплї указую на схопного продукователя. Нїґда сом нє провадзела же чи баба за Вилїю на тепшу нарезала найвекши кромплї прето же вони за Вилїю нє важни. Емоциї хтори людзе чувствую през крачунски швета сущносц пре хтору тото швето окремне. Вилїя без кромплї нє траци смисел, а без ошмиху, радосци, щесца, полного обисца, гей.

Намагай ше же биш жил/-а и коло себе ширел/-а крачунски емоциї, а нє же биш бул/-а крачунска кромпля!!!