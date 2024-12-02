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Креативна роботня у Коцуре

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 9 Опатрене

КОЦУР – У просторийох Месней заєднїци у Коцуре всоботу, 30. новембра, отримана Креативна роботня у орґанизациї Здруженя „Нашо огнїско щесцаˮ зоз Вербасу.

З тей нагоди орґанизаторе обдумали интересантни активносци през хтори шицким учашнїком роботнї приказали на яки способ мож декоровац медовнїки и мини пампушки. Присутним подзелєли и вецей рецепти по котрих найуспишнєйше можу приготовиц спомнути лакотки, а потолковали им и цикавосци вязани за саме декорованє.

Жени дзечнє участвовали у роботнї, черали искуства и по своїх идейох прикрашовали приготовени медовнїки и мини пампушки.

Креативна роботня проєкт Здруженя „Нашо огнїско щесцаˮ котри финансийно потримал Завод за ровноправносц полох АП Войводини, з цильом змоцньованя женох и женского поднїмательства.

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