Креативна роботня з нагоди Дня планети Жеми

автор М. Джуджар, фото: ФБ Школа Петро Кузмяк
РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди Медзинародного дня планети Жеми, 22. априла, школяре першей и другей класи ОШ „Петро Кузмяк”, зоз учительками у предлуженим пребуваню участвовали у креативней роботнї.

Школяре зоз вельким одушевиойом приказали Жем кед є щешлїва – чиста, желєна и без заґадзеня, а приказали и жалосну планету Жем – полну зоз шмецом, димом и заґадзену природу.

На тот способ указали же наисце дзбаю же би зачували околїско, и же ше стараю за свой животни штредок. През роботу и розгварку школяре учели же мали пременки у каждодньових звикнуцох можу допринєсц красшей и здравшей будучносци.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

За „Жатву” средства по конкурсу зоз Министерства

Нєшка на Мемориялу „Чарни лебед”

„Авантури єдного робота” премиєрно пред домашню публику (фото)

Школяре пиятей класи направели дружтвени бависка (фото)

Тройо школяре участвовали на змаганю зоз анґлийского