Креативна роботня з нагоди Дня планети Жеми

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди Медзинародного дня планети Жеми, 22. априла, школяре першей и другей класи ОШ „Петро Кузмяк”, зоз учительками у предлуженим пребуваню участвовали у креативней роботнї.

Школяре зоз вельким одушевиойом приказали Жем кед є щешлїва – чиста, желєна и без заґадзеня, а приказали и жалосну планету Жем – полну зоз шмецом, димом и заґадзену природу.

На тот способ указали же наисце дзбаю же би зачували околїско, и же ше стараю за свой животни штредок. През роботу и розгварку школяре учели же мали пременки у каждодньових звикнуцох можу допринєсц красшей и здравшей будучносци.