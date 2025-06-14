Креативносц без гранїцох

Друковал рижни предмети: зубчанїки, типли, тримачи, лампи, прикраски за Крачун и Вельку ноц, черепчки за квице, вазни за квице, фиґурки зоз рижних филмох, серийох и рисованих филмох, надписи за торту, и фурми за колачи.

Пре технолоґию и вше швидше напредованє, велї аспекти каждодньового живота ше починаю вше баржей розвивац и меняц, та ше праве тото одражело и на друкованє. У нєшкайшим чаше друкованє нє огранїчене лєм на папер и тинту, алє є розвите до тей мири же мож видруковац и виробиц скоро шицко – шольки, та и рижни машини и апарати, цо, з єдним словом, можеме наволац 3Д друкованє. У наиходзацим тексту, точнєйше розгварки зоз младим Коцурцом, Кристияном Маґочом, сце ше годни упознац ше зоз 3Д друкованьом, и дознац дацо вецей о його можлївосох, як и о самим гобию и о шицким тим цо тота робота зоз собу ноши.

Жада подзвигнуц 3Д друкованє на висши уровень

– Зоз 3Д друкованьом сом ше почал занїмац дас пред роком и пол, а идея ми пришла на розум кед сом бешедовал зоз другима людзми. През тоти розгварки з нїма сом зрозумел же велїм з нас потребни рижни ствари, предмети, хтори, можебуц, нє так лєгко пренайсц, або су барз драги, та сом праве прето же бим помогнул себе, а и другим, почал вше баржей роздумовац о 3Д друкованю. Медзитим, предпоставям же велїм читачом термин 3Д друкованє цалком нови и нєпознати, та у наиходзацим тексту пробуєм потолковац цо вон представя –­ започина Маґочов нашу розгварку.

3Д друкованє то способ же би ше направело правдиви предмет зоз помоцу рахункара, хаснуюци пластику место тинти. Потребне мац 3Д друковач же би ше тото посцигло. То машина котра розпущує пластику на одредзеней температури, а потим ю висцискує през мали отвор дзе ше пластика такой хладзи, стварднє, склада пасмо по пасмо, провадзаци упутство зоз компютера, и прави предмет.

– Цали процес нє проблем звладац, окреме кед вас то наисце цикави. Я нє ходзел нї на яки курси, углавним, сом ше консултовал зоз колеґами кед сом мал даяки почежкосци коло того, а велї ришеня и информациї єст и на интернету. Плануєм ше, можебуц, приявиц на курс фарбеня минифиґурох, алє и розвиц 3Д друкованє на висши уровень. Любел бим продуковац часци за авта, ЛЕД надписи, вельки уникатни фиґури и прикраски ­ – гварел нам Кристиян.

Друковал рижни предмети

Одкеди ше почал занїмац зоз тоту файту роботи, видруковал рижни предмети: зубчанїки, типли, тримачи, лампи, прикраски за Крачун и Вельку ноц, черепчки за квице, вазни за квице, фиґурки зоз рижних филмох, серийох и рисованих филмох, надписи за торту, фурми за колачи и ещи вельо того.

– Дакеди треба вецей, а дакеди менєй часу же би ше видруковало предмети, шицко завиши од їх велькосци и зложеносци. Кед предмет векши и кед ма вецей деталї, будзе ше го длужей и друковац. Тоти предмети цо сом дотераз сом видруковал, то тирвало од 10 минути та аж и по скоро 26 годзини. Цо ше мнє особнє дотика, я найволїм друковац бависка и прикраски за дзеци, бо вше любим видзиц кед дахто щиро задовольни, а по нїх то найбаржей и видно ­– потолковал Кристиян.

До тераз, гварел нам Кристиян, людзе найбаржей наручовали черепчки за квице, вазни, рижни прикраски, надписи за торту и зубчанїки. Тиж, додава же 3Д друкованє ма и велї предносци, бо мож направиц шицко цо ше задума, то креативносц без гранїцох, нє кошта вельо, швидко мож шицко виробиц, нє одруца ше вельо, понеже ше хаснує лєм тельо материялу кельо потребне за виробок.

– Шицко цо сом до тераз видруковал, предавал сом прейґ товаришох, фамелиї або познатих. Тиж, викладал сом и на крачунским и вельконоцним церковним вашаре, а плануєм предавац и на векших пияцох, або вашарох у околїску. Шицки котри жадаю поручиц 3Д фиґуру, або дознац дацо вецей о тим друкованю, шлєбодно ми ше можу явиц на Инстаґрам профилу @3dgalaksija, або Фейсбук боку 3d radionica galaksija – гвари вон и предлужує далєй:

– Цо ше дотика будучносци и самого 3Д друкованя, думам же ше го будзе вше баржей хасновац же и будзе вше познатше людзом. У индустриї є уж барз заступене, окреме у виробку прототипох, по котрих ше познєйше прави вельо озбильнєйши, компликованши и драгши ствари з других материялох. Думам же у будучносци нє будзе кажде обисце мац 3Д друковач, як цо, можебуц, нє ма кажде обисце и обични друковач за папери, алє верим же велї ремеселнїки буду вше баржей зацикавени за 3Д друкованє пре велї вигодносци хтори друковач оможлївює – закончує розгварку Кристиян Маґоч зоз Коцура.