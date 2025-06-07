Креативносц = хаотичносц + спонтаносц

Михаела люби фарби, текст, єдноставносц, гумор и естетичносц. Ище вше будує тото цошка цо будзе єй, алє ше препущує мриї и вери же то придзе саме од себе у єдней хвильки.

Єст вельо профили на дружтвених мрежох чий змист вязани за рисованє, алє мало єст таки хторим ше уда застановиц нас, нашмеяц и навесц нас же бизме подумали: „Чекай, ша то праве я”. Єден з таких и профил senpai.crta на Инстаґраму Михаели Еделински зоз Руского Керестура. Вона зоз своїма илустрациями зазначує каждодньово ситуациї – дакеди шмишни, алє вше щири и препознатлїви.

Єй швет творя мачки, кафа, тренинґи, думково блуканя, товаришки на лавочки и дзепоєден (иронични) коментар на стварносц. Зоз Михаелу зме побешедовали о тим як шицко почало, цо ю инспирує и цо планує надалєй.

– Верим же ше каждому з нас дакеди случело же ше застановел и похопел же є пребарз застарани пре роботу, финансиї, будучносц або школованє. Рижни гобиї и ствари за хтори сом вше була заинтересована помали щезую як роки преходза, бо пре обовязки нє мам часу за нїх. Як єдну з прикраскох и дробнїцох хтори краша мой швет и живот, вибрала сом и рисованє хторе ме нєпреривно здогадовало на тото хто сом и цо сом. Цо ше дотика того дробного гобия, мам вельки цилї и жаданя хтори подрозумюю публику, дисциплину, роботу и час, бо сом перфекциониста хтори дава шицко од себе – започина Михаела Еделински нашу розгварку.

Люби ше опробовац у шицким

Михаела за себе гвари же є особа хтора люби шицко – спорт, уметносц и люби ше у шицким опробовац. Барз люби писац, алє вше любела и рисовац. Шицко цо твори дзелї зоз другима и то єдна з єй найкрасших характеристикох. Нє люби нїч затримац за себе, бо, як нам гварела, шицко цо достала од Бога єй дате же би то подзелєла зоз другима.

– Мушиме ше прилагодзиц нєшкайшому часу и технолоґиї, та праве прето и хаснуєм дружтвени мрежи як початну точку, хтора нєшка може представяц дзвери ґу рижним драгом и нагодом. Профил на хторим обявюєм свойо роботи ше вола senpai.crta. Слово „senpai” японского походзеня и значи предходнїк, ментор, сениор, або особа хтора одвичательна за одредзену ґрупу людзох. Заинтересована сом за японску културу и барз ю любим. Пре тоту любов профил и наволани senpai, гоч то нє огранїчує тему моїх илустрацийох на Япон, алє лєм приблїжує мойо особни интересованя ґу другим людзом – потолковала вона.

Михаела креативносц наволує хаотичносц и спонтаносц. Гоч є особа хтора почитує орґанизацию и розпорядки, єй креативна часц нїґда нє форсира формалносц, алє ше явя спонтано. Идеї наставаю кед є на роботи, на тренинґу, або на кафи зоз товаришками. У тих хвилькох, як гвари, найважнєйше записац идею же би ю нє забула, а витвори ю теди док будзе мац часу и моци за тото.

– Як и у писаню, та так и у рисованю ме инспирую чувства, особни дожица и искуства. Думам же то даяки универзални фундамент при людзох, а вше єст ище даєдна нїтка хтора дава ище вецей мотивациї. Тото цо мнє часто мотивує же бим ше виражовала през уметносц, то даяка нємоц виражованя у реалних ситуацийох. Нєшка ше барз пропаґує сучасни менталитет нєзависносци и приказованє еґа як адекватну миру за особну моц, гоч верим же нам шицким дакеди одвитує сочувствовац зоз другима, повязовац ше и прилапйовац єдни других, цо праве и мотивация за мойо илустрациї – гварела наша собешеднїца.

Ище вше нє пренашла свой стил

Михаела ище вше початнїк у рисованю, та єй часто и за єдноставну илустрацию треба вецей часу. Час нє провадзи бо ше зна страциц у истим, алє єй дакеди треба и годзину за єдну єдноставну илустрацию. Вше постоя одредзени дробнїци хтори на самим рисунку, можебуц, анї нє мож обачиц, алє перфекционистом знаю представяц вельки стрес.

Рисовац вежба и зоз руку на паперу, алє є баржей фокусована на диґиталне рисованє.

– Щиро, можем повесц же сом свой стил ище нє пренашла. Мушим ище през вельо того прейсц же бим пренашла тото цо ми одвитує. Любим фарби, текст, єдноставносц, гумор и естетичносц. Ище вше будуєм тото цошка цо будзе мойо, алє препущуєм ше мриї и верим же то придзе саме од себе у єдней хвильки – приповеда Михаела и предлужує:

– Найоблюбенша часц тей роботи то хвиљка кед ми дахто пове же ше пренашол у даєдней з моїх илустрацийох. Илустрацию, хтору сом пошвецела тренинґу на боксу, зме коментаровали на тренинґу и шицким нам було шмишне, бо зме ше шицки пренашли у нєй. Тиж, колеґиня зоз роботи, хтора ма вельо мачки, була одушевена зоз илустрацию о удомйованю мачкох. То лєм даєдни з прикладох дзе ше дахто пренашол, алє то ми наисце значи, бо любим кед ше людзе повяжу медзи собу пре илустрацию, а то праве и задаток истей – гварела.

Плани за далєй вше ма, алє ше Михаела намага фокусовац на терашню хвильку. Приоритет єй зазберовац публику. Тиж так, циль єй опробовац ше у рисованю дизайнох за тетоважи, а, як єден вельки перфекциониста хтори вше шицко люби записац, наша собешеднїца планує обдумац самостойни планери и дньовнїки, хтори, за початок, буду диґитални.

– За шицко треба вельо часу и треба буц пожертвовни, та нє обчекуєм же ше ми шицко цалком витвори, алє анї нє штудирам вельо о тим. На концу конца, верим же треба уживац у каждей хвильки и робиц шицко зоз любову и сцерпезлїво, бо ше так и твори позитивну будучносц – закончує Михаела Еделински нашу розгварку.