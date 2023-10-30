Крев дали и Керестурци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Акция добродзечного даваня креви, остатня у тим року, отримана пияток у Руским Керестуре и у Крущичу, у просторийох Месних заєднїцох тих двох валалох.

На добродзечну акцию одволал ше вкупно 31 валалчань, од чого 22-йо зоз Керестура, з тим же пецеро одбити пре нєсполнєти здравствени условия, док 9-еро давателє зоз Крущичу, двойо одбити, а учашнїки хтори ше одволали на акцию мали просеково 40 роки старосци.

У Керестуре, од 17-ецерих хтори дали крев, пейц були жени, а два особи по першираз дали крев, док у Крущичу, од 7 особох хтори дали крев, єдна була жена.

Представителє Червеного крижу зоз Кули з тей нагоди подзековали Месним заєднїцом же уступели просториї, а тиж и шицким хтори ше одволали на акцию. Зоз Червеного крижу наявели и же шлїдуюца акция даваня креви у Керестуре и Крущичу будзе у фебруару 2024. року, а по конєц того року, у децембру, акция ше ище отрима у Кули.

Орґанизатор акциї Завод за трансфузию креви Войводини у сотруднїцтве зоз Червеним крижом Кула.