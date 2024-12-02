Кристина Афич побиднїца на тогорочним ФАМУС-у

СИВЕЦ – Кристина Афич зоз Руского Керестура побиднїца на тогорочним 40. Фестивалу акустичней музики (ФАМУС) хтори отримани всоботу у Доме култури у Сивцу.

Кристина наступела зоз авторску композицию „Stayˮ, хтору жири преглашел за найлєпшу, док друге место припадло ґрупи „Цикертонˮ зоз Нового Саду , а треца награда пошла до Зомбору ґрупи „Сапунˮ. Награду публики достал Миленко Боґданович зоз Бачкого Доброго Поля.

На ФАМУС-у, хторому циль промововац акустичну музику и афирмовац младих музичарох и композиторох, того року участвовали 14-ецеро змагателє зоз Беоґраду, Нового Саду, Суботици, Зомбору, Кули, Червинки и других местох, а у составе трочленого жирия бул и наш кантавтор Сашо Палєнкаш.

Кристина на спомнутим фестивалу освоєла и награду публики пред пейцома роками, кед зоз авторску композицию „Пойдземˮ наступела у дуету зоз братом Дарком.

Орґанизатор тогорочного ФАМУС-у Дом култури Сивец, а финансийно го потримала Општина Кула и Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами.