Криза у просвити вше глїбша

Тижнями у континуитету ше зочуєме з озбильну кризу у сектору просвити, хтора з дня на дзень вше глїбша. Просвитни роботнїки од 16. септембра прешлого року у даякей форми штрайка. Треба здогаднуц же як резултат розгваркох, подписани Протокол пре ришованє материялного положеня занятих у просвити з боку представительох Влади Републики Сербиї зоз представнїками шицких штирох репрезентативних синдикатох. Протокол подписани у октобру 2023. року, зоз чим ше Влада обовязала же до януара 2025. року виєдначи початну плацу наставнїкох з републичним просеком у Сербиї.

После вецеймешачного заобиходзеня Влади Републкики Сербиї и ресорного Министерства просвити сполнїц скорейшу догварку зоз Протоколу, як и з одлуку Влади же би скорейчасово почал жимски розпуст, ознова указане нєпочитованє ґу просвитним роботнїком. З континуитетом громадзеня проблемох у образованю, а без їх розришованя, звекшовало ше кризу у тей системи. То ше сцело превозисц зоз догварку и подписованьом спорозуменя Министерства просвити з репрезентативнима синдикатами. З оглядом на тото же спорозуменє подписане, алє вимоги нє сполнєни, бо ше нїч нє пременєло у поглядзе квалитета образованя и безпечносци у школох, штрайк предлужени. Заробок просвитних роботнїкох анї по конєц того року нє будзе виєдначени з републичним просеком, и то приведло до велького нєзадовольства у просвити.

Шицко ше тото случує у специфичней атмосфери у нашим дружтве од котрого наставнїки очекую почитованє и заслужени угляд, цо, вшелїяк, предусловиє квалитетному образованю. Таке спорозуменє и одношенє з боку Министерства було понїжуюце. Шицко тото приведло до того же школски рок 20. януара 2025. започал з озбильнима ризиками же пошвидко годно резултовац зоз розпадованьом системи школства, бо приводзи до питаня дальше функционованє просвитней системи по познатих процедурох. На понїжуюце одношенє и иґнорованє ґу просвитним роботнїком, вони реаґовали зоз протестами и застановйованьом настави, або зоз скрацованьом годзинох на 30 минути, по закону утвердзеного минимуму роботи, за цо мали потримовку и од родичох.

Синдикална борба преросла до заєднїцкого протесту занятих у школох, на факултетох, и студентох, а тиж и шицких тих котрим квалитетне образованє мисия. Солидарно ше боря за достоїнство и статус професиї, а просвитни роботнїки визначую нєобходну трансформацию дружтва ґу началу меритократиї у демократских процедурох, а у складзе зоз универзалнима вредносцами.

Шицку терху за иснуюцу кризу власц би здрилїц на просвитних роботнїкох. Тото, вшелїяк, нє допринєше стабилизациї просвитней системи и наставного процесу. Вельку одвичательносц за огромни проблеми у просвити и за ище векши, хтори би могли ушлїдзиц, у рукох тих хтори маю власц, од законодавней по вивершну власц, та по локалну управу и управу школох. Або ше будзе мушиц робиц по законох, компетенцийох и обовязкох, як и по обовязкох хтори шлїдза зоз скорейших догваркох зоз просвитарами, або дахто будзе мушиц буц одвичательни. Пре шицко тото церпи просвитна система, школяре, їх родичи и просвитни роботнїки.

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