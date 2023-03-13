Крижна драга вирних до Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю пополадню коло двацецеро вирних вєдно зоз шестрами СНДМ зоз храму св. оца Миколая рушели и ношели 14 образи на котрих приказни XIV стациї Крижней драги по хторей ишол Исус Христос на Голгофту.

На таки способ вирни прешли през валал модляци молитву Ружанца и помодлєли ше шицки штири таїнства: жалосни, радосни, шветли и славни. На одредзених местох, односно стацийох, ставали и роздумовали о каждей стациї Крижней драги и Исусовим церпеню.

Хвиля була красна, та гоч вирних нє було вельо, вироятнє и прето роздумованя и молитва була щира и глїбша.

Керестурцом ше приключели и вирни зоз Коцура, та шицки вєдно молитву закончели у Водицовей каплїчки.