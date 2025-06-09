Ксения Вереш єдна з найлєпших матурантох

ЗРЕНЯНИН – За найлєпшу матурантку у Дому школярох штреднїх школох Ангелина Коїч Ґина у Зренянину преглашена и Ксения Вереш зоз Дюрдьова.

По вибору Педаґоґийней ради у спомнутим Дому школярох за найлєпших матурантох медзи 73 школярох, вибрани двойо, єдна з нїх Ксения Вереш, матуранткиня у Музичней школи Йосиф Маринкович у Зренянину. На дарунок Ксения достала припознанє и таблет.

Пияток, 6. юния у своєй Музичней школи Верешова отримала концерт на гушлї цо єй бул и матурски испит, у даєдних сеґментох на клавиру ю провадзела корепетиторка Тина Николовски.