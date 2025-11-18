Ктиторство Геленки Кухар зоз Дюрдьова

ДЮРДЬОВ – На жаданє заупокоєней Геленки Кухар нар. Сеґеди зоз Дюрдьова єй син, дародаватель Микола Кухар зоз Дюрдьова подписал догварку о ктиторстве нєрухомосци єдного ланца першокласней и другокласней жеми дюрдьовскей церкви Рождества Пресвятей Богородици.

Догварку о ктиторстве подписал и домашнї священїк о. Михаил Холошняй.

Догварка подписана прешлого тижня, стреду 12. новембра. Од тей хвильки каждого року ше будзе служиц єдна Оречна заупокойна Служба Божа за блажене упокоєнє ктиторки дюрдьовского общества Геленки Кухар.