Александар Планкош нови предсидатель РКУД „Др Гавриї Костельник”

КУЛА – После задзекованя на функциї предсидательки Руского културно-уметнїцкого дружтва „Др Гавриїл Костельник” у Кули, Лїляни Кирда, на першей схадзки Управного одбору, вибрани нови предсидатель Александар Планкош.

Планкош вибрани такой нєодлуга по задзекованю Кирдовей, понеже Дружтво було прициснуте зоз часом пре проєкти хтори були заплановани, а хтори значни за його функционованє.

Дружтво предлужи зоз шицкима активносцами и надалєй, зоз акцентом на цо векшим уключованю дзецох и младих до секцийох Дружтва.