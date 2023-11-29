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КУД Руснацох Осиєк означелo 40 роки

автор А. Балатинац
автор А. Балатинац 126 Опатрене

ОСИЄК (ГОРВАТСКА) – Внєдзелю, 26. новембра, зоз шветочним концертом КУД „Яким Гарди” з Петровцох и КУД Руснацох Осиєк, означена 40-рочнїца дїйствованя Културно-уметнїцкого дружтва Руснацох Осиєк.

Огляднуце на роботу Дружтва през 40 роки читали Тихана Здравкович, Дубравка Рашлянин и Агнетка Балатинац, а шицко було преткане зоз танцом и шпиванку.

У приємней атмосфери, коло шейдзешат госцох, членох Дружтва и симпатизерох КУД Руснацох Осиєк, препровадзело дакус вецей як три годзини у евокованю памяткох на прешли 40 роки роботи. Медзи милима госцами, попри висланствох наших културно-уметнїцких дружтвох зоз Миклошевцох, Петровцох, Винковцох, Вуковару и Райового Села, та госцох зоз Матици Словацкей з Осиєку, замерковали зме и греко-католїцкого паноца з Осиєку Любомира Стурка зоз супругу, предсидательку Союзу Русинох РГ зоз супругом и члена Совиту за национални меншини РГ Звонка Костелника.

КУД Руснацох Осиєк основане 14. априла 1983. року. Формовани фолклорна, музична и литературна секция. На початку роботи було коло 100 членох.

Нєшка Дружтво чишлї лєм коло 30 членох у хорскей, тамбуровей и етно секциї, векшином то старши, алє намага ше очувац културни идентитет рускей националней меншини, та однєсц зоз собу до будучносци нашлїдство своїх предкох за поколєня хтори приходза.

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