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КУД „Жатва” орґанизує змаганє у шпиваню „Шпиваночка”

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 8 Опатрене

КОЦУР – КУД „Жатва” орґанизує змаганє у шпиваню руских, сербских лєбо мадярских шпиванкох под назву „Шпиваночка”.

Тото змаганє ше орґанизує ознова после 10 рокох, а шицки заинтересовани шпиваче возросту од шейсц рокох по 8. класу ше можу приявиц по конєц фебруара, початок марца.

Отримованє „Шпиваночки” плановане у маю, а шицких шпивачох на тим змаганю будзе провадзиц тамбурови оркестер.

Приявиц ше мож прейґ Инстаґрам профилу КУД „Жатва”, лєбо ше явиц Маркови Буилови на число телефона 065/ 2727 731 и Марини Тодич на число телефона 060/ 0727 771.

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