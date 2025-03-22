КУД „Жатва” орґанизує змаганє у шпиваню „Шпиваночка”

КОЦУР – КУД „Жатва” орґанизує змаганє у шпиваню руских, сербских лєбо мадярских шпиванкох под назву „Шпиваночка”.

Тото змаганє ше орґанизує ознова после 10 рокох, а шицки заинтересовани шпиваче возросту од шейсц рокох по 8. класу ше ище можу приявиц.

Отримованє „Шпиваночки” плановане у маю, а шицких шпивачох на тим змаганю будзе провадзиц тамбурови оркестер.

Приявиц ше мож прейґ Инстаґрам профилу КУД „Жатва”, лєбо ше явиц Маркови Буилови на число телефона 065/ 2727 731 и Марини Тодич на число телефона 060/ 0727 771.