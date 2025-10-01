Кукурица добре зродзела

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох ше закончує ламачка кукурици у рускокерестурским хотаре, перши поля вчаснєйших файтох виламани и олупани на полю ище початком септембра, а тераз ше ламе и лупе познєйши файти.

Кукурица досц добре зродзела, як дознаваме, по гольту єст просекови урожай медзи 45 и 55 метери зарна. Правда єст и винїмки зоз меншим урожайом, алє тиж и зоз векшим, на цо у значней мири уплївовало применьованє аґротехнїчних мирох. Зарно кукурици од самого початку сухе, влагомер на скали указовал медзи 11 и 13.

У валалє ше зарно одкупює на двох местох, и понукаю исту цену, 24 динари за килоґрам. Иснує можлївосц одкладаня зарна на лаґер, як зме ше розпитовали, на єдним месце ше чуванє нє наплацує нїч, а на другим ище вше нєпознати условия за лаґерованє.