Кукурица и жито драгши

НОВИ САД – На Продуктней берзи Нови Сад у прешлим, остатнїм тижню, фебруара кукурица и жито були драгши, а зарно сої було туньше у одношеню на тидзень пред тим, сообщене зоз того подприємства. Прейґ Продуктней берзи було предате 2.973 тони роби, а то за 35,20% вецей у одношеню на тидзень пред тим, чия финансийна вредносц була 86.890.210,00 динари (+49,36%).

Найвецей ше предавало кукурицу и вона забера 57% у вкупним тижньовим обтоку. Кукурицу ше баржей поглєдовало як понукало, цо вироятно була и причина же вецей коштала, односно, од 21,20 по 22,30 дин/кг без ПДВ-a. Пондерована цена була 21,74 дин/кг без ПДВ-a (23,91 дин/кг з ПДВ-ом), так же зазначене звекшанє за 2,34% у одношеню на пондеровану цену хтора була тидзень пред тим.

Досц активносци було на тарґовищу жита. Найвецей ше предавало жито за хлєб зоз 11-11,5% протеинами. Берзански контракти заключени од 24,50 по 26,20 дин/кг без ПДВ. Пондерована цена була 24,95 дин/кг без ПДВ-a (27,45 дин/кг з ПДВ-oм), а то за 1,49% вецей у одношеню на тидзень пред тим.

Сою ше баржей понукало як поглєдовало, цо була и причина за тото же менєй коштала. За сою заключени лєм єден берзански контракт по 55,20 дин/кг без ПДВ-a, зоз обраховйованьом квалитета (60,72 дин/кг з ПДВ-ом), цо источашнє и пондерована цена. У одношеню на остатнї податок за поровнанє цени, сойово зарно туньше за 4,70%.

На тарґовищу минералних гнойох контракти заключени за НПК (NPK) 16:16:16, у пакованю 25/1, по 56,19 дин/кг (478 еур/т) без ПДВ-а. За АН (AN) русийски 25/1 є заключени по 48,55 дин/кг (413 еур/т) без ПДВ-a. Предавало ше гной уреа (UREA), прилована, у джамбо мехох по 55,02 дин/кг (468 еур/т) без ПДВ-a.

Од других робох ше предавало слунечнїков макух зоз 33% протеинами по 28,00 дин/кг без ПДВ-a.