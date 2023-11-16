Кукурица шe на Продуктней берзи предавала по 16,34 динари за килу

НОВИ САД – На Продуктней берзи Нови Сад прешлого тижня росли цени кукурици и сої, а цена жита бул менша. Обсяг предаваня бул менши у одношеню на тидзень пред тим за 28,87% и виношел 2.365,00 тони роби, а финансийна вредносц тарґовини була 56.781.550,00 динари (22,36% менша як тидзень скорей).

Найвецей ше предавало кукурицу и жито, сообщене зоз Продуктней берзи. Учасц кукурици у вкупним обтоку була 46%, предавало ше ю по цени од 16,00 пo 16,50 дин/кґ без ПДВ-а. Пондерована цена була 16,34 дин/кґ без ПДВ (17,98 дин/кґ з ПДВ), цо у одношеню на претходни тидзень рост цени од 2,11%.

Жито у вкупним обсягу обтоку участвовало зоз 42%, з нїм ше тарґовело на єдинственим ценовним уровню од 19,20 дин/кґ без ПДВ (21,12 дин/кґ зоз ПДВ), цо у исти час пондерована цена.

Тарґовище сої прешлого тижня було мирне, предавана є од по 50,70 пo 51,00 дин/кґ без ПДВ з обраховованьом квалитета. Пондерована цена була 50,76 дин/кґ без ПДВ (55,84 дин/кґ з ПДВ), так же зазначени рост у одношеню на прешли тидзень за 2,68%.

Тарґовело ше ище зоз минералним гнойом формулациї

NPK 16:16:16 у пакованю 25/1 по цени од 54,66 дин/кґ без ПДВ. У понуканю було и менше количество минералного гною МАП (МАР) 12:52 по цени од 84,15 дин/кґ без ПДВ.

Слунечнїков макух зоз 33% протеинами предавало ше по 30,20 дин/кґ без ПДВ.