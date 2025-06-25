Почала сезона купаня на базену у Кули

КУЛА – Сезона купаня на базену у Спортским центру у Кули почала всоботу 14. юния.

Базен будзе робиц роботни дзень од 10 по 18 годзин, а за викенд будзе отворени од 10 по 19 годзин.

Цена уходнїци иста як и прешлого року – дзеци до 7 роки нє плаца уход, дзеци од 7 по 14 роки уход буду плациц 100 динари, а одроснути 300 динри.

И того року на базену буду орґанизовани додатни активносци як ноцне купанє и Школа плїваня, о чим ше гражданох благочасово обвисци.

Кед слово о базену у Червинки, тирва догварка медзи Фабрику цукру и локалну самоуправу же би ше и того року могло хасновац базен, та ше и гражданє Червинки годзни розхладзиц на базену.