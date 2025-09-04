Представце општину Кулу на фотоґрафийох

КУЛА – Народна библиотека Кула, у сотруднїцтве зоз локалну самоуправу, орґанизує пияти Фото конкурс „Окулар”. Тема и того року: „Кула на фотоґрафийох”. Конкурс отворени по 20. октобер, покля треба послац найвецей три власни фотоґрафиї, хтори настали на териториї општини Кула.

На конкурсу можу участвовац шицки полнолїтни особи хтори жадаю подзелїц свойо визуални импресиї вязани за город Кулу, або було хторе друге место у тей општини.

Фотоґрафия треба же би була самостойна, авторска, без монтажи и обробку (окрем корекциї фарби и контрасту).

Фотоґрафиї треба послац на bibliotekakula@gmail.com у JPG лєбо TIFF формату, найменшей резолуциї 2756 x 3937 пиксели.

Найлєпши фотоґрафиї буду наградзени, будзе ше друковац и фото календар, а 20 найлєпши роботи буду на вистави.