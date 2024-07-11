Кула и Индїя на 42. „Лемковскей ватри” у Польскей

ЖДИНЯ (ПОЛЬСКА) – Од 19. по 21. юлий у Ждинї (Польска) отрима ше 42. Фестивал лемковскей култури „Лемковска ватра”. На фестивалу того року наступя КУД „Иван Сенюк” зоз Кули и УКУД „Калина” зоз Индїї. То нє першираз же на тим фестивалу наступя аж два колективи зоз Сербиї.

На фестивалу наступя попри домашнїх колективох и колективи зоз України, Словацкей и Канади. Програма тогорочного фестивалу почнє на пияток, 19. юлия, у пополадньових годзинох, кед торжествено будзе запалєни огень на 42. „Лемковскей ватри”. Пияток пополадню на фестивалу наступя и члени КУД „Иван Сенюк” зоз Кули и УКУД „Калина” зоз Индїї. На закончуюцим концерту внєдзелю, 21. юлия, тиж наступя члени обидвох наших дружтвох з Кули и Индїї.

Всоботу, 20. юлия, будзе отримани парастос жертвом насилного висельованя Лемкох зоз Польскей после Другей шветовей войни.

Фестивал будзе закончени зоз торжественим гашеньом 42. „Лемковскей ватри” у вечарших годзинох.

На фестивал до Ждинї одходзи и вецейчлена делеґация Союзу Руснацох Українцох Сербиї, на чолє з його предсидательом Боґданом Виславским. Союз партнерска орґанизация „Обєднаню Лемкох” у Польскей, котре главни орґанизатор того фестивала.