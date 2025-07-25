ДружтвоРутенпресТексти

Општина Кула розписала Явну поволанку за роботодавательох

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 2 Опатрене

КУЛА – На основу контракту о реализациї проєкту „Розвой интеґрованого отримованя системи социялней защити”, хтору Општина кула, як ношитель проєкту, и Здруженє „Белава птица” Кула, як парнер у реализациї проєктних активносцох, запровадзую у сотруднїцтве зоз проєктом Нємецкого розвойного сотруднїцтва „Потримовка за социляне уключованє у Сербиї”, локална самоуправа розписала Явну поволанку за роботодавательох, а за хаснованє субвенцийох за роботне анґажованє и за обезпечованє роботи новозанятим особом.

Циль явней поволанки обезпечиц ровноправни и єднаки приступ тарґовищу роботи шицким ранївим ґрупом жительства, а насампредз нєзанятим женом, же би ше так обезпечело условия приступиц ґу роботи, здобуц роботни искуства и пребувац на тарґовищу роботи под єднакима условиями без огляду на пол, национални, вирски, економски, културолоґийни и социялни диспозициї, сексуалну ориєнтацию або други особни характеристики хтори ше трима як часц особеносци.

Прияви мож поднєсц найпознєйше по 8. авґуст по 14 годзин, прейґ пошти, на адресу: Општина Кула, Ленїнова 11, Канцелария за локални економски розвой, або прейґ писарнїци у будинку општини, Ленїнова 11, зоз назначеньом на коверти – Явна поволанка за роботодавательох за хаснованє субвенцийох за роботне анґажованє и обезпечованє роботи новозанятим особом. 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Укладанє Покраїнскей влади до образовних установох

Радио програма по руски ше емитує по лєтней...

Уручени контракти за наводньованє

На текийох грекокатолїцка Служба Божа будзе 4. авґуста

На нєшкайши дзень, 25. юлий