Општина Кула розписала Явну поволанку за роботодавательох

КУЛА – На основу контракту о реализациї проєкту „Розвой интеґрованого отримованя системи социялней защити”, хтору Општина кула, як ношитель проєкту, и Здруженє „Белава птица” Кула, як парнер у реализациї проєктних активносцох, запровадзую у сотруднїцтве зоз проєктом Нємецкого розвойного сотруднїцтва „Потримовка за социляне уключованє у Сербиї”, локална самоуправа розписала Явну поволанку за роботодавательох, а за хаснованє субвенцийох за роботне анґажованє и за обезпечованє роботи новозанятим особом.

Циль явней поволанки обезпечиц ровноправни и єднаки приступ тарґовищу роботи шицким ранївим ґрупом жительства, а насампредз нєзанятим женом, же би ше так обезпечело условия приступиц ґу роботи, здобуц роботни искуства и пребувац на тарґовищу роботи под єднакима условиями без огляду на пол, национални, вирски, економски, културолоґийни и социялни диспозициї, сексуалну ориєнтацию або други особни характеристики хтори ше трима як часц особеносци.

Прияви мож поднєсц найпознєйше по 8. авґуст по 14 годзин, прейґ пошти, на адресу: Општина Кула, Ленїнова 11, Канцелария за локални економски розвой, або прейґ писарнїци у будинку општини, Ленїнова 11, зоз назначеньом на коверти – Явна поволанка за роботодавательох за хаснованє субвенцийох за роботне анґажованє и обезпечованє роботи новозанятим особом.