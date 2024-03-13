КУЛА – У наиходзацим периодзе будзе ше робиц статю о виглєдованю ґеотермалних водох и можлївосцох їх хаснованя на териториї кулскей општини, а Меморандум о сотруднїцтве спомедзи директором компаниї „Geo SaFe” зоз Беоґраду, Миланом Мариновичом и предсидательом Општини Кула, Дамяном Миляничом, подписани прешлого тижня у Кули.

По словох предсидателя Општини, меморандум перши крочай, а кед ше укаже же иснує економска оправданосц за финансованє роботи, даєден од шлїдуюцих крочайох будзе комплетна инвестиция.

Директор компаниї „Geo SaFe”, за локални медиї, визначел же Кула ма вельки ґеотермални потенциял, а у наиходзацим периодзе будзе зберанє ґеотермалних податкох и анализа постояцого стану.