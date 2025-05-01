Општина Кула достава нови реґистерски означеня КУ

КУЛА – Од 5. мая, у општини Кула ше вецей нє будзе хасновац означенє СО на реґистерских таблїчкох, алє нове означенє КУ.

Спрам остатнїх вименкох Правилнїка о реґистрациї моторних и приключних превозкох, општина Кула вецей нє часц зомборского реґистерского подруча, алє будзе мац свойо означенє.

Тота пременка ше будзе применьовац каждираз кед ше будзе правиц нову реґистрацию превозки або кед ше будзе заменьовац реґистрацийни таблїчки.

Власнїки превозкох зоз општини Кула хтору уж маю СО таблїчки, нє обовязни заменїц нови реґистерски означеня, анї нє буду мац нїяки дополнююци трошки. Нове означенє КУ ше будзе хасновац лєм за нови превозки або кед ше заменює таблїчки пре даяки други причини, як цо очкодованє або крадза таблїчкох.

Циль того заменьованя таблїчкох же би ше лєпше административно роздзелєли реґистерски подруча и же би ше ефикаснєйше идентификовало превозки спрам териториялней припадносци.