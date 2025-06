Рекордне число финишерох на 16. Обегованю товаришства у Кули

КУЛА – Всоботу 21. юния у Кули дзе старт и циль бул у Крамеровей улїци, отримане традицийне 16. Обегованє товаришства (Трка приятельства) дзе ше бежало 5 км, 10 км, нордийске ходзенє на 5км, а тиж ше и наймладши обеговали на 200, 400, 600 и 800 метери.

На тогорочним обегованю участвовали 1075 финишере, од чого 819 змагателє успишно вибежали дистанцу од 5 км, 10 км и нордийске ходзенє на 5 км, док 256 дзеци участвовали у дзецинских обегованьох.

Кед слово о найлєпших, у хлопскей конкуренциї у обегованю на 10 км шампион бул Вячеслав Соколов, док у женскей конкуренциї найшвидша була Мейра Мехмедович. На дистанци од 5 км у хлопскей конкуренциї побиднїк бул Велимир Бойович, док при женох триюмфовала Дуня Маркович.

Вельочислени клуби зоз Сербиї и реґиона участвовали на 16. Обегованю товаришства у Кули, цо гутори о квалитету змагательох як и самого обегованя.

Орґанизатор обегованя у Кули бул атлетски клуб ,,Гайдук Маратон тим”, зоз потримовку вельочислених покровительох и спонзорох, Општини Кула, ТОК, АК Червинка Яфа, Жимски Ноцни полумаратон Беоґрад, АК Драґутин Томашевич, Мостар полумаратон, Сплит полумаратон, Земунски полумаратон, Дубровник полумаратон, Supllement store-a, Capriolo Bike, Plus Cach Carry Kula, You Go, Фрутела соки, Аква Бела вода, Виктормоб, Карнекс и велї дриги.