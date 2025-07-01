КУЛА – Локална самоуправа Општини Кула вчера, 30. юния пририхтала шветочни приєм за Школярох ґенерациї зоз єденац основних и штреднїх школох на териториї Општини. Награди им уручели предсидатель Општини Дамян Милянич и його заменїк Кароль Валка и директорка Народней библиотеки у Кули Драґана Дуркович.

Медзи наградзенима и Школяре ґенерациї зоз Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, Валентина Гарди и Ґлориян Штранґар, як и Янко Рац зоз ОШ „Петефи бриґада” зоз Кули.

Школяре традицийно наградзени зоз лап-топом и кнїжку, и другима пригоднима дарунками, а як надпомнул предсидатель Милянич котри им повинчовал на посцигнутим успиху, концом рока найлєпши штредньошколци, а будуци студенти достаню и по 100.000 динари на Конкурсу на хторим Општина и финансийно наградзує найуспишнєйших школярох.

На шветочним приєму зоз школярами були и їх оддзелєнски старшини, директоре школох и родичи.