После скупштини, протести и нємири

КУЛА – Инициятива „Млади Кула” пияток, 23. мая орґанизовала протест хтори почал на 20 годзин, на нїм було коло 1500 гражданох, хтори виражели нєзадовольство зоз тим цо чолни людзе їх општини применєли после схадзки СО.

Гражданє ше прешейтали од општини по крижну драгу дзе ше скоро вше тримує 16 минути цихосци за погинутих у Новим Садзе, а з тей нагоди за кажду жертву виштрелєни по єден огньомет.

Того дня, як дзепоєдни медиї пренєсли у Кули було вецей полициї як цо єст гражданох у тим варощику, на Х мрежи Архиву явних зазберованьох пише же полицийни моци до Кули привежени на 42 комбийох капацитету 20 людзе. Цо гутори о вельким чишлє полициї того дня.

Схадзка локалного парламенту, 21 по шоре, отримана початком прешлого тижня, прешла у знаку чежких обвиньованьох, и драматичних случованьох под час єй тирваня, а и после нєй, а пияток, 23. мая ушлїдзел и протест гражданох под назву „Сцели сце огньомет, та го маце” у орґанизациї „Млади Кула”.