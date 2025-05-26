КУЛА – На дзень св. Кирила и Мефтода, всоботу 24. мая у Кули отримани перши Фестивал „Собор славянскей любови”, хтори орґанизовала Сербска ратарска читальня, у сотруднїцтве зоз Туристичну орґанизацию Општини Кула, Здруженьом „По шлїдох прешлосци” и Здруженьом „Стазе”.

Спомнути здруженя препознали важносц соборносци, медзисобного уважованя и вецейнационалного богатства тей општини, та прето Општина Кула и потримала тот фестивал, на хторим були присутни представителє руского, українского и чарногорского националного совиту.

Спред Националного совиту Руснацох бул його предсидатель Йоаким Рац.

Циль фестивалу приблїжиц славянски народи у Општини Кула, а дньова програма почала зоз Литурґию у Церкви св. Марка, вец през розлични єдзеня представени традициї народох хтори жию на териториї Општини Кула, бул дефиле културно-уметнїцких дружтвох, вистава калиоґрафских роботох и инше.