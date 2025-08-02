Субвенциї за котли на ґаз подзелєни обисцом

КУЛА – Субвенциї за котли на ґаз и биомасу подзелєни вчера, 01. авґуста, ище 82-ом обисцом у општини Кула, цо значи же тераз вецей як 600 фамелиї достали субвенциї од скоро 50 одсто вредносци инвестициї кед слово о котлох, ПВЦ облакох або о изолациї.

Контракти гражданом подзелєл предсидатель Општини Кула, Дамян Милянич, хтори визначел же їх циль, же би за даскельо роки шицки явни установи прешли зоз мазуту и угля на сучасни котловнїци, а хтори троша вельо менєй енерґенти, практично сполнєти.

Предсидатель, медзи иншим, додал и тото же сполнїц тот циль остало ище за даскелї явни обєкти, а того року у плану ище два обєкти – обєкт у Основней школи у Крущичу и обєкт Дома здравя у Руским Керестуре, док Липар остава заплановани за шлїдуюци рок.