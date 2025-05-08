У Кули на Дзуря пошвецене жито

КУЛА – У Грекокатолїцкей парохиї велїкомученїка Йосафата, вовторок 6. мая, вирни означели швето велїкомученїка Георгия – Дзуря.

Св. Литурґию на 9 годзин служели домашнї священїки парох єромонах Дамян Кича, ЧСВВ и єромонах Платон Салак, ЧСВВ. Потим опрез храму пошвецене накошене жито, зоз чим символично поблагословени поля и тогорочни урожаї.

И у кулскей парохиї у мешацу маю, котри пошвецени Пречистей Дїви Мариї, кажди дзень священїки служа Молебен до Богородици на 17 годзин, а потим ше вєдно модлї молитву Ружанца – пацерки.