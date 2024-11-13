Култураше ше знаю вешелїц

РУСКИ КЕРЕСТУР – Бал у орґанизациї Дома култури або „Културов бал”, отримани всоботу, 9. новембра у Ресторану „Бостон”, а орґанизаторе и того року пририхтали награди за побиднїкох у рижних танєчних бавискох и змаганьох.

На штвартим Балу були присутни коло 80 нащивителє, преважно терашнї и бувши аматере, заняти у Доме култури, алє и велї други, того року лєм зоз Руского Керестура.

По приходу, спред екипи орґанизаторох Желько Ковач привитал учашнїкох, а потим пари хтора перша затанцовала додзелєна награда. По законченей вечери, бал ше предлужелo у добрей атмосфери з вибором руских шпиванкох, по смаку бенду „Касиус” (Cassious), а по конєц вечара отримани ище два змагательни бависка – такволани рулет-танєц и бависко добрей концентрациї.

Найсхопнєйшим у каждим бависку, орґанизаторе пририхтали одвитуюци награди хтори обезпечели – Дом култури, Национални совит Руснацох, НВУ „Руске слово” и Олена Рацова.