Културна и забавна часц на Дньох керестурскей паприґи (фото+видео)

РУСКИ КЕРЕСТУР – По програми 12. Дньох керестурскей паприґи, хтори отримани всоботу, 17. авґуста, на 17 годзин започал дефиле парадних зпрагох Конїцкого клубу „Русин“ и їх госцох. Потим ушлїдзело шветочне отверанє манифестациї и кулутрно-уметнїцка програма, под час котрей були преглашени найркасши маски на маскенбалу дзецох и додзелєлни награди за найчежшу паприґу и найкрасши штанд. У вечарших годзинох керестурцох и госцох паприґияди розважовали „Коцурски бетяре“ и „Амадеус Бенд“.

Дефиле парадних запрагох Конїцкого клуба „Русин“ и його госцох започал на 17 годзин од напряму зоз Кули котру предводзела запрага предсидателя Желька Папуґового и других членох КК зоз госцами Зораном Опачичом и його запрагу зоз Червинки, як и Рудолфа Ванюр зоз Кули, зоз интересантнима малима конями у запраги. Єдна зоз главних орґанизаторох Душица Орос подзелєла дипломи шицким учашнїком дефилеа запрагох.

Дефиле запрагох провадзел и предсидатель општини Дамян Милянич, предсидатель Туристичного здруженя општини Кула Владимир Станкович и секретар Месней заєднїци Руски Керестур Михайло Пашо.

Културно-уметнїцка програма котру виведли члени Дома култури Руски Керестур зоз своїма фаховима руководителями Андрею Штефанко, Еуфемию Планкош и Кристияном Няради, а програму водзел ґлумец Емил Няради.

У орґанизиациї туристичного здруженя Руски Керестур чия предсидателька Любица Няради, котра нє лєм же була у музею од 17 до 20 годзин у будинку „Замок“ котри нащивели керестурци, суботичанє и канадянє, алє орґанизовала и маскенбал наймладших керестурцох.

Найкрасши маски достали и награди: першу награду достал млади ґазда Денис Дудаш зоз Руского Керестура, другу Арсениє Пискулич зоз Кули, а трецу награду достал Виктор Шимко зоз Руского Керестура.

Награду за найкрасши штанд достал штанд „Марин шпайз“, а награду за найкрасши польопривредни штанд достал Демитер Йозеф зоз Лалитю.

Найчежшу паприґу того року випродуковал Елемир Надь, 382 ґрами, другу по чежини Фахрета Надь (387 ґр), а трецу Янко Надь. За квалитетну паприґу награди ище достали Михайло Гарди, Данило Надь, Тара Рац, Йозеф Демитер, Ватроґасци, Марко Бркич, Такач Михайло, Славо Сабадош, Исак Рац, Яким Малацко, Михал Сопка и Борис Жирош. Вредни робни награди обезпечели хемийни хижи „Аґриматко“, „Аґросава“, „Зелени хит“, „Синджента“, „Диямонд“ и „Космоцел“, так же награди котри продукователє и учашнїки достали годни вихасновац за злєпшанє продукциї.

У вчарших годзинох керестурцох и госцох Манифестациї забавяли „Коцурски бетяре“ и „Амадеус бенд“.