Отримана културна манифестация „Кед голубица лєцела”

ПЕТРОВЦИ (ГОРВАТСКА) – Културна манифестация „Кед голубица лєцела” тирвала два днї – пияток и всоботу 27. и 28. септембра у Петровцох. Всоботу делеґациї Шветовей ради РРЛ отримала схадзку у Старих Янковцох.

Пияток вечар, 27. септембра, на 19 г у Доме култури почал други Медзинародни филмски вечар Русинох/Руснацох/Лемкох (РРЛ). Проєктовал ше краткометражни документарни филм „Остатнї дротаре з Камюнки“, а потим ушлїдзел литературно-музични вечар на котрим представена моноґрафия „Руснак“ Дружтво Руснацох у Републики Горватскей – 20 роки иснованя. Попри домашнього Дружтва, представели ше и госци зоз Словацкей, фолклорни ансамбл „Барвинок“ з Камюнки, Мандолинови оркестер з Орябини и хлопска шпивацка ґрупа „Майдан“ з Литманова.

Соботу, 28. септембра на 9 г у Старих Янковцох делеґациї Шветовей ради РРЛ отримали схадзку. Пополадньова програма предлужена у Петровцох, а започала зоз покладаньом венцох на памятняк бранительом Отечественей войни и Любки Сеґеди-Фалц на петровским теметову.

Централна културна програма „Кед голубица лєцела“ почала на 18 г у Доме култури. Присутних поздравел предсидатель Дружтва Руснацох у Републики Горватскей „Руснак“ Мийо Шайтош, член Совиту за национални меншини Републики Горватскей (РГ) Звонко Костелник, а културну програму отворел предсидатель Шветовей ради шветового конґресу РРЛ Штефан Лявинец.

Петровчаньом ше попри домашного Дружтва ище представели руски оддзелєня ОШ Aнтунa Бaуeрa Вуковар и ПШ Петровци, КД Русинох Осиєк, КУД „Яким Гарди“, Петровци, КУД „Чаковци“, Чаковци, Здруженє за пестованє обичайох Мадярох зоз Старих Янковцох и госцуюци ансамбли зоз Словацкей: фолклорни ансамбл „Барвинок“ з Камюнки, Мандолинови оркестер зоз Орябини и хлопска шпивацка ґрупа „Майдан“ з Литманова.

Орґанизатор „Руснак“ Дружтво Руснацох у Републики Горватскей, а соорґанизаторе MO Петровци, Општинa Стари Янковци, „Горватскa женa“ Стари Янковци и UHDDR Петровци. Манифестация отримана под покровительством Совиту за национални меншини РГ, а з финансийну потримовку Општини Боґдановци и Стари Янковци и Ради рускей националней меншини городу Вуковару.