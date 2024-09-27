Нєшка и ютре 14. Културна манифестация „Кед голубица лєцела”

ПЕТРОВЦИ (РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА) – Културна манифестация „Кед голубица лєцела” того року будзе тирвац два днї – пияток и соботу 27. и 28. септембра у Петровцох и Старих Янковцох.

XIV Културна манифестация „Кед голубица лєцела” почнє нєшка, 27. септембра на 19 годзин у Доме култури зоз Медзинародним филмским вечаром Русинох/Руснацох/Лемкох, на хторим будзе приказани краткометражни документарни филм „Остатнї дротаре з Камюнки”.

Вечар ше предлужи зоз Литературно-музичну програму на хторей будзе представена моноґрафия з нагоди 20-рочнїци од снованя Дружтва Руснацох у Републики Горватскей „Руснак”. На промоциї буду участвовац члени Дружтва „Руснак”, и госци зоз Словацкей – Фолклорни ансамбл „Барвинок” з Камюнки, оркестер мандолинох зоз Орябини и хлопска шпивацка група „Майдан” з Литманова.

На соботу, 28. септембра у Старих Янковцох на 9 годзин будзе зашеданє Шветовей ради Шветового конгресу Русинох/Руснацох/Лемкох и пополадню на 15:30 годзин ше у Петровцох положи венци на памятнїк бранїтельом и писательки Любки Сеґеди-Фалц.

На 16 годзин ше у Петровцох нащиви церкву Покрова Пресвятей Богородици и Етноґрафску збирку Руснацох. На 17 годзин у Доме култури почнє програма „Кед голубица лецела”, на хторей буду участвовац школяре зоз руских оддзелєньох, члени културно-уметнїцких дружтвох и госци з других местох и зоз Словацкей.

Манифестацию ше отримує под покровительством Совиту за национални меншини Републики горватскей, з финансийну потримовку општинох Боґдановци и Стари Янковци и Ради рускей националней меншини городу Вуковару.