Културна манифестация „Костельникова єшень” будзе од 10. по 17. новембер

РУСКИ КЕРЕСТУР – Манифестация пошвецена литератури и красному слову „Костельникова єшеньˮ почнє пияток, 10. а закончи ше 17. новембра.

Як узвичаєне и 29. Културна манифестация „Костельникова єшеньˮ почнє у Основней и штреднєй школи „Петро Кузмякˮ у Руским Керестуре, з промоцию актуалних виданьох НВУ „Руске словоˮ за младшу читательну публику.

Исти дзень у вечаршим термину у Доме култури Руски Керестур будзе отримана Централна програма „Костельниковей єшенїˮ з промоцию тогорочней видавательней продукциї НВУ „Руске словоˮ.

Всоботу 11. новембра у Основней школи „Петефи бриґадаˮ у Кули у рамикох „Костельниковей єшенїˮ отрима ше Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазулякˮ чий орґанизатор кулски КУД „Др Гавриїл Костельникˮ зоз Кули. Исти вечар у просторийох Дома култури Руски Керестур будзе отримана младежска мултимедиялна манифестация „Дньовкаˮ хтору орґанизує Здруженє граданох „Pаct Ruthenorumˮ.

Внєдзелю 12. новембра, „Костельникова єшеньˮ ше предлужи у Дюрдьове, а шлїдуюци тидзень, 16. новембра, у Основней школи „Братство єдинствоˮ у Коцуре. Тогорочна манифестация закончи ше у Шидзе пияток, 17. новембра. Детальнєйши розпорядок програмох, змистох и учашнїкох тогорочней „Костельниковей єшенїˮ будзе благочасово обявени.