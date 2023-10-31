Културна манифестация „Костельникова єшень” почина 10. новембра

РУСКИ КЕРЕСТУР – Манифестация пошвецена литератури и красному слову „Костельникова єшеньˮ почнє на пияток, 10. а закончи ше 17. новембра.

Як узвичаєне и 30. Културна манифестация „Костельникова єшеньˮ почнє у голу Основней и штреднєй школи „Петро Кузмякˮ у Руским Керестуре, з промоцию актуалних виданьох НВУ „Руске словоˮ за младшу читательну публику. Представени буду кнїжки „Животинї у бабовим двореˮ Наташи Еделински Миколка, „Ремесла и професиїˮ Даниели Тамаш, „Сладки кариˮ Меланиї Римар и „Приповедки пред спаньомˮ авторки Златки Чизмар. Нови виданя представи Ирина Гарди Ковачевич.

Исти дзень у Доме култури Руски Керестур на 19 годзин будзе Централна програма „Костельниковей єшенїˮ хтора почнє зоз отвераньом подобовей вистави Амалиї Ковач зоз Кули. У предлуженю ше отрима промоцию нових кнїжкох, з тогорочней видавательней продукциї НВУ „Руске словоˮ. Модератор вечара будзе Микола Шанта, а нови виданя представя рецензенти: Ирина Гарди Ковачевич котра представи кнїжки „Правда до хторей я веримˮ Сонї Алексич и „21ˮ Сашу Палєнкаша. Кнїжку „Як гуторя дїдове – швет бул давно иншакиˮ Владимира Еделински Миколку представи рецензент тей кнїжки Ваня Дула. О кнїжки приповедкох „Валаски вудуленд” Славка Романа Ронда будзе бешедовац Любка Малацко, о кнїжки приповедкох и есейох „Ту ище дахто” Ирини Гарди Ковачевич свойо слово пове Микола Шанта, а роман по сербски „Златно звонцеˮ, чий автор Микола Шанта представи Радмила Ґикич Петрович. Тиж так будзе представена и Руска кухарка по сербски „Русински традиционални куварˮ авторкох Блажени Хома Цветкович и Любици Няради, як и „Културни живот Руснацох у Шидзе” Мирослава М. Цирби о хторей будзе бешедовац др Желько Файфрич. У музичней часци будзе участвовац Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур, котру предводзи фахови руководителька Еуфемия Планкош.

На соботу 11. новембра у Основней школи „Петефи бриґадаˮ у Кули у рамикох „Костельниковей єшенїˮ отрима ше Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазулякˮ чий орґанизатор кулски КУД „Др Гавриїл Костельникˮ зоз Кули.

Исти вечар у просторийох Омладинского дома у вечарших годзинох будзе младежска мултимедиялна манифестация „Дньовкаˮ, хтору орґанизує Здруженє гражданох „Пакт Рутенорум” (Pаct Ruthenorum). Виставу фотоґрафийох, хтори ище вше мож послац на конкурс отвори ше скорей „Дньовки”. Тема фотоґрафийох „Дзираˮ. На „Дньовкиˮ буду участвовац шицки приявени, а ище вше ше мож приявиц. Вечар ше предлужи зоз Друженьом младих „Афтер-партиˮ у истим просторе.

На нєдзелю 12. новембра на 18 годзин „Костельникова єшеньˮ ше предлужи у Дюрдьове, у просторийох КУД „Тарас Шевченкоˮ. За тераз познате же ше представи кнїжку „История руснацохˮ Янка Рамача о хторей будзе бешедовац историчар др Дюра Гарди.

Шлїдуюцого тижня, 16. новембра, у Основней школи „Братство єдинствоˮ у Коцуре на 12 годзин будзе презентация кнїжкох за наймладши возрост, а вечар на 19 годзин у Руским доме буду представени виданя за старших.

Тогорочна манифестация „Костельникова Єшеньˮ закончи ше у Шидзе, на пияток, 17. новембра на 16 годзин, у просторийох КПД „Дюра Кишˮ. Представени буду кнїжки „Як гуторя дїдове – швет бул давно иншакиˮ Владимира Еделински Миколку и „Културни живот Руснацох у Шидзеˮ Мирослава Цирби. О кнїжкох буду бешедовац рецензенти др Татяна Буґарски и др Желько Файфрич, а на програми буду участвовац директор НВУ „Руске словоˮ Борис Варґа и Микола Шанта.