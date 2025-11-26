Културна творчосц националних меншинох Републики Горватскей 2025.

ЗАҐРЕБ (ГОРВАТСКА) – На нєдзелю, 30. новембра, у Велькей сали Концертней сали Ватрослава Лисинского будзе отримана културна манифестация Културна творчосц националних меншинох з початком на 19:45 годзин.

Тота манифестация предлуженє традициї презентованя културней творчосци националних меншинох у Републики Горватскей (РГ), була утаргнута 2008. року пре пошлїдки привредней кризи. През єденац роки єй отримованя вона достала традицийни характер и зазберовала вецей стотки аматерских виводзачох припаднїкох националних меншинох. На 109. схадзки Совита за национални меншини РГ принєшена одлука же би ше ю ознова порушало. Нова орґанизация манифестациї уключовала би партнерство матичней жеми єдней националней меншини зоз госцованьом националного ансамблу тей жеми, вєдно зоз госцованьом горватского националного ансамблу Ладо. Тогорочни партнер манифестациї Україна.

На манифестациї буду участвовац Ансамбл народних танцох и шпиванкох Горватскей Ладо, Прикарпатски ансамбл шпиванки и танцу України Верховина, сопранисткинї Рената Сабляк и Снежана Коверха, тенор Матиц Законьшек як и 16 фолклорни и музични ґрупи националних меншинох РГ: Национална заєднїца Чарногорцох Горватскей, Албанске културне дружтво у Горватскей Шкендия, Союз Чехох у РГ, Демократска заєднїца Мадярох Горватскей, Заєднїца Македонцох у РГ, Здруженє Нємцох и Австриянцох Сирач, Польске културне здруженє Миколай Коперник, Ромски ресурсни центер, БКУД Севдах Заґреб, Союз Русинох РГ, Союз Словацкей, Союз словенских дружтвох у РГ, Сербске културне дружтво Просвєта, Талиянска уния, Жидска вирска заєднїца Бет Исраел.

З пред Союзу Русинох РГ, Руснацох представи здружена фолклорна ґрупа КУД Яким Гарди Петровци и КУД Яким Ґовля Миклошевци.

Манифестацию орґанизує Совит за национални меншини РГ у сотруднїцтве зоз державнима орґанами, а под високим покровительством Влади РГ.

Уход на манифестацию шлєбодни, а карти мож резервовац на тим линку.